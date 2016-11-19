Говорцова не смогла доиграть полуфинал турнира в Тайване против Родиной

Евгения Родина вышла в финал турнира в Тайване. Россиянка победила Ольгу Говорцову в первом сете, а на второй белорусская теннисистка выйти не смогла. В решающем матче Родина встретится с Чан Кайчэнь, которая победила Марину Эракович.

Тайвань (Тайвань)

Турнир WTA OEC Taipei WTA Challenger

Призовой фонд 115 000 долларов

Закрытые корты, синтетика

Одиночный разряд

Полуфинал

Чан Кайчэнь (Тайвань) - Эракович (Новая Зеландия, 8) - 6:3, 6:2

РОДИНА (Россия, 6) - Говорцова (Белоруссия) - 6:2, отказ 2-го игрока