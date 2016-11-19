10:27 | ТЕННИС — WTA

Говорцова не смогла доиграть полуфинал турнира в Тайване против Родиной

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Евгения Родина вышла в финал турнира в Тайване. Россиянка победила Ольгу Говорцову в первом сете, а на второй белорусская теннисистка выйти не смогла. В решающем матче Родина встретится с Чан Кайчэнь, которая победила Марину Эракович.

Тайвань (Тайвань) 

Турнир WTA OEC Taipei WTA Challenger 

Призовой фонд 115 000 долларов 

Закрытые корты, синтетика 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Чан Кайчэнь (Тайвань) - Эракович (Новая Зеландия, 8) - 6:3, 6:2

РОДИНА (Россия, 6) - Говорцова (Белоруссия) - 6:2, отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/taipei/2016/

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