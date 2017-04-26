Глава WTA выступил в защиту wild card для Шараповой

Глава женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил в защиту организаторов турнира в Штутгарте, предоставивших wild card Марии Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Свой первый матч с января 2016-го россиянка проведет в среду в 19:30 по московскому времени. Многие теннисистки раскритиковали решение выдать Шараповой специальное приглашение, назвав его "несправедливым".

"Посмотрите в другие виды спорта, в различные лиги. Как там возвращаются игроки? Они просто приходят в команду и снова начинают играть, – сказал Саймон BBC. – Она начинает с нулевого уровня. Она может встречаться с "сеяными" на больших турнирах, так что еще какое-то время она будет продолжать отбывать наказание".

"В других видах спорта большинство провинившихся отстраняют на полсезона или на сезон, Мария же пропустила полтора", – добавил глава WTA.