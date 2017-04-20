Глава WTA поздравил Серену Уильямс с беременностью

Глава WTA Стив Саймон поздравил американку Серену Уильямс с беременностью. Многократная победительница турниров "Большого шлема" приостановила соревновательную деятельность и вернется на корт в следующем году. Уильямс ожидает рождения ребенка осенью. В последний раз она выходила на корт в январе, когда в финале Australian Open обыграла свою сестру Винус.

– Мы очень рады за Серену. Это прекрасные новости, и мы желаем ей всего наилучшего. Будем ждать ее возвращения к соревнованиям, – цитирует Саймона WTA Insider.