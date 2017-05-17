Глава WTA не согласен с формулировкой организаторов Roland Garros по Шараповой

Глава WTA Стив Саймон отметил, что россиянка Мария Шарапова полностью выполнила условия свой 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. По его словам, нельзя наказывать спортсменов после истечения срока отстранения. Во вторник стало известно, что российская теннисистка не получила wild card на Roland Garros. Организаторы турнира сослались на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты.

- Организаторы сами вправе решать, кому давать wild card, - приводит пресс-служба WTA слова Саймона. - Желаю удачи тем, кто получил приглашения на турнир. Но я не согласен с формулировкой организаторов Roland Garros по Шараповой. Он полностью выполнила условия CAS, поэтому нет никаких оснований наказывать спортсмена после срока дисквалификации.