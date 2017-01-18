Глава ITF: "Возвращение Шараповой? Чистых спортсменов всегда ждут обратно"

Глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти заявил, что очень ждет возвращения на корт теннисистки Марии Шараповой. Россиянка, дисквалификация которой истекает 25 апреля 2017 года, примет участие в ежегодном Porsche Tennis Grand Prix. На нем спортсменка побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах.

– Она была отстранена, но уже скоро, в апреле, возвращается, – цитирует New Zealand Herald Хаггерти. – Конечно, мы примем ее обратно. Эта ситуация показывает, что чистых спортсменов всегда ждут обратно, даже если получают такую дисквалификацию.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.