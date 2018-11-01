14:10 | Теннис — WTA

Гергес вышла в полуфинал турнира WTA Elite Trophy, Гарсия проиграла Барти

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Немка Юлия Гергес вышла в полуфинал турнира WTA Elite Trophy, обыграв в матче группового турнира бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

В другом матче группового турнира австралийка Эшли Барти обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:3, 6:4.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Орхидея"

Эшли Барти (Австралия, 9) – Каролин Гарсия (Франция, 8) – 6:3, 6:4

Группа "Роза" 

Юлия Гергес (Германия, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – 6:2, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhuhai/2018/

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