Гергес вышла в полуфинал турнира WTA Elite Trophy, Гарсия проиграла Барти

Немка Юлия Гергес вышла в полуфинал турнира WTA Elite Trophy, обыграв в матче группового турнира бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
В другом матче группового турнира австралийка Эшли Барти обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:3, 6:4.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 349 363 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Орхидея"
Эшли Барти (Австралия, 9) – Каролин Гарсия (Франция, 8) – 6:3, 6:4
Группа "Роза"
Юлия Гергес (Германия, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – 6:2, 7:6 (7:5)
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