Гергес вышла в финал турнира в Вашингтоне, где сыграет с Макаровой

Немецкая теннисистка Юлия Гергес в полуфинале турнира в Вашингтоне обыграла свою соотечественницу Андреа Петкович - 5:7, 6:4, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.
В финале она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее выбила из турнира француженку Осеан Доден. Матч состоится в ночь на понедельник.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гергес (Германия) - Петкович (Германия) - 5:7, 6:4, 7:5
dasha.adinatulina
Заработок 12 OOO рублей в день! Вас интересует заработок в интернете за компьютером или ноутбуком? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 12 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности узнаете перейдя по ссылке --->> http://malohit.ru
07:50