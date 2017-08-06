Гергес вышла в финал турнира в Вашингтоне, где сыграет с Макаровой

Немецкая теннисистка Юлия Гергес в полуфинале турнира в Вашингтоне обыграла свою соотечественницу Андреа Петкович - 5:7, 6:4, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

В финале она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее выбила из турнира француженку Осеан Доден. Матч состоится в ночь на понедельник.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гергес (Германия) - Петкович (Германия) - 5:7, 6:4, 7:5