06:34 | Теннис — WTA

Гергес выиграла турнир в Окленде

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Немка Юлия Гергес выиграла турнир WTA в Окленде. Сегодня она в двух сетах выиграла у датчанки Каролин Возняцки. Матч длился полтора часа.

В парном разряде победу в финале одержали итальянка Сара Эррани и голландка Бибиан Схофс

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир WTA ASB Classic 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Гергес (Германия, 2) - Возняцки (Дания, 1) - 6:4, 7:6 (7:4)

Парный разряд

Финал 

Эррани/Схофс (Италия/Голландия) - Ходзуми/Като (Япония, 1) - 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Contr

Чмока, - больше восклицательных знаков!)))

08:25

Бней Иегуда

Юля жжёт!)) 3-й титул на 3-м турнире подряд!))

08:13

Thomas_Boy_

Ну хоть за выход в финал спасибо...

06:50