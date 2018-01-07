Гергес выиграла турнир в Окленде

Немка Юлия Гергес выиграла турнир WTA в Окленде. Сегодня она в двух сетах выиграла у датчанки Каролин Возняцки. Матч длился полтора часа.
В парном разряде победу в финале одержали итальянка Сара Эррани и голландка Бибиан Схофс.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гергес (Германия, 2) - Возняцки (Дания, 1) - 6:4, 7:6 (7:4)
Парный разряд
Финал
Эррани/Схофс (Италия/Голландия) - Ходзуми/Като (Япония, 1) - 7:5, 6:1
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Contr
Чмока, - больше восклицательных знаков!)))
08:25
Бней Иегуда
Юля жжёт!)) 3-й титул на 3-м турнире подряд!))
08:13
Thomas_Boy_
Ну хоть за выход в финал спасибо...
06:50