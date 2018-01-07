Гергес выиграла турнир в Окленде

Немка Юлия Гергес выиграла турнир WTA в Окленде. Сегодня она в двух сетах выиграла у датчанки Каролин Возняцки. Матч длился полтора часа.

В парном разряде победу в финале одержали итальянка Сара Эррани и голландка Бибиан Схофс.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гергес (Германия, 2) - Возняцки (Дания, 1) - 6:4, 7:6 (7:4)

Парный разряд

Финал

Эррани/Схофс (Италия/Голландия) - Ходзуми/Като (Япония, 1) - 7:5, 6:1