Гергес впервые поднялась на 10-е место в рейтинге WTA, Кузнецова опустилась на 19-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Немка Юлия Гергес впервые в карьере поднялась на 10-е место после турнира в Санкт-Петербурге, где она дошла до полуфинала и проиграла чешке Петре Квитовой.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась с 17-й на 19-ю строчку. Она не выступает на турнирах из-за травмы.

Анастасия Павлюченкова идет на 22-й позиции, Мария Шарапова остается 41-й.

Рейтинг WTA

Положение на 5 февраля

1 (1*). Возняцки (Дания) – 7965 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 7616

3 (3). Свитолина (Украина) – 5835

4 (4). Мугуруса (Испания) – 5690

5 (5). Плишкова (Чехия) – 5445

6 (6). Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Гарсия (Франция) – 4495

8 (8). В. Уильямс (США) – 4277

9 (9). Кербер (Германия) – 3031

10 (12). Гергес (Германия) – 2900…

19 (17). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362…

22 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2125,

23 (21). ВЕСНИНА (Россия) – 2115,

24 (23). КАСАТКИНА (Россия) – 2095…

36 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1375…

41 (41). ШАРАПОВА (Россия) – 1246…

85 (84). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...

94 (76). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 694

* – положение в предыдущем рейтинге