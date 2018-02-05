Гергес впервые поднялась на 10-е место в рейтинге WTA, Кузнецова опустилась на 19-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Немка Юлия Гергес впервые в карьере поднялась на 10-е место после турнира в Санкт-Петербурге, где она дошла до полуфинала и проиграла чешке Петре Квитовой.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась с 17-й на 19-ю строчку. Она не выступает на турнирах из-за травмы.
Анастасия Павлюченкова идет на 22-й позиции, Мария Шарапова остается 41-й.
Рейтинг WTA
Положение на 5 февраля
1 (1*). Возняцки (Дания) – 7965 очков
2 (2). Халеп (Румыния) – 7616
3 (3). Свитолина (Украина) – 5835
4 (4). Мугуруса (Испания) – 5690
5 (5). Плишкова (Чехия) – 5445
6 (6). Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Гарсия (Франция) – 4495
8 (8). В. Уильямс (США) – 4277
9 (9). Кербер (Германия) – 3031
10 (12). Гергес (Германия) – 2900…
19 (17). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362…
22 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2125,
23 (21). ВЕСНИНА (Россия) – 2115,
24 (23). КАСАТКИНА (Россия) – 2095…
36 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1375…
41 (41). ШАРАПОВА (Россия) – 1246…
85 (84). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...
94 (76). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 694
* – положение в предыдущем рейтинге