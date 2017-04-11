Гергес, Стрыцова и Соснович вышли во второй круг турнира в Биле

Барбора Стрыцова из Чехии обыграла свою соотечественнице Марию Бузкову в матче первого круга турнира в Биле. В других сегодняшних встречах немка Юлия Гергес одолела британку Наоми Броади, хорватка Донна Векич переиграла румынку Сорану Кирстя, а белорусска Александра Соснович взяла верх над француженкой Полин Пармантье.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джорджи (Италия) - Лоттнер (Германия, Q) - 6:2, 6:2

Виттхефт (Германия) - Бенчич (Швейцария, WC) - 6:1, 6:3

Соснович (Белоруссия, Q) - Пармантье (Франция) - 3:6, 6:2, 6:3

Гергес (Германия, 7) - Броади Н. (Великобритания) - 6:4, 6:2

Вондроушова (Чехия, Q) - Гьорческа (Македония, LL) - 7:6 (7:4), 6:1

Векич (Хорватия) - Кирстя (Румыния) - 6:4, 6:1

Контавейт (Эстония) - Уотсон (Великобритания) - 7:6 (7:2), 6:2

Стрыцова (Чехия, 1) - Бузкова (Чехия, Q) - 6:2, 4:6, 6:2