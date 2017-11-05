Гергес стала победительницей последнего турнира в сезоне в Чжухае, обыграв Вандевеге

Немка Юлия Гергес выиграла турнир в Чжухае. В финале она в двух сетах обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Этот трофей стал для 29-летней Гергес вторым в сезоне, ранее она также стала победительницей "ВТБ Кубка Кремля". Всего на ее счету теперь четыре титула на турнирах WTA.

Отметим, что турнир в Чжухае стал последнем в сезоне в женской сетке.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гергес (Германия, 7) – Вандевеге (США, 2) – 7:5, 6:1