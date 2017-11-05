Гергес стала победительницей последнего турнира в сезоне в Чжухае, обыграв Вандевеге

Немка Юлия Гергес выиграла турнир в Чжухае. В финале она в двух сетах обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Этот трофей стал для 29-летней Гергес вторым в сезоне, ранее она также стала победительницей "ВТБ Кубка Кремля". Всего на ее счету теперь четыре титула на турнирах WTA.
Отметим, что турнир в Чжухае стал последнем в сезоне в женской сетке.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гергес (Германия, 7) – Вандевеге (США, 2) – 7:5, 6:1
.@JuliaGoerges downs Vandeweghe, 7-5, 6-1!– WTA (@WTA) 5 ноября 2017 г.
Claims the biggest title of her career at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/yHHLbWsfyU
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Бней Иегуда
Ну точно по стопам Энджи идёт.)) Поздравления Юлии!))
12:58