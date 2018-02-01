Гергес победила Винчи и встретится в Рыбакиной на турнире в Санкт-Петербурге

Немка Юлия Гергес вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:0.
За выход в полуфинал Гергес поборется с россиянкой Еленой Рыбакиной.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Гергес (Германия, 5) - Роберта Винчи (Италия, Q) - 7:5, 6:0
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shpasic
старушка-побирушка))
17:31
Бней Иегуда
В регионах за такие деньги запросто можно дачку прикупить.))
16:49
Бней Иегуда
10915$. 99 % россиян мечтают о таких копейках.))
16:47
shpasic
вынос тела. старушке давно пора заканчивать, а не побираться по коммерческим турнирам за копейками.
15:14