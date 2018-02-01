Гергес победила Винчи и встретится в Рыбакиной на турнире в Санкт-Петербурге

Немка Юлия Гергес вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:0.

За выход в полуфинал Гергес поборется с россиянкой Еленой Рыбакиной.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 5) - Роберта Винчи (Италия, Q) - 7:5, 6:0