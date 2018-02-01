14:57 | Теннис — WTA

Гергес победила Винчи и встретится в Рыбакиной на турнире в Санкт-Петербурге

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Немка Юлия Гергес вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:0.

За выход в полуфинал Гергес поборется с россиянкой Еленой Рыбакиной.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Юлия Гергес (Германия, 5) - Роберта Винчи (Италия, Q) - 7:5, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

старушка-побирушка))

17:31

Бней Иегуда

В регионах за такие деньги запросто можно дачку прикупить.))

16:49

Бней Иегуда

10915$. 99 % россиян мечтают о таких копейках.))

16:47

shpasic

вынос тела. старушке давно пора заканчивать, а не побираться по коммерческим турнирам за копейками.

15:14