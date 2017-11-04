Гергес победила Севастову и вышла в финал турнира в Чжухае

Немка Юлия Гергес обыграла Анастасию Севастову из Латвии в полуфинале турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
В финале Гергес сыграет с победительницей матча Коко Вандевеге (США) – Эшли Барти (Австралия).
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гергес (Германия, 7) – Севастова (Латвия, 5) – 6:3, 6:3
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