Гергес победила Севастову и вышла в финал турнира в Чжухае

Немка Юлия Гергес обыграла Анастасию Севастову из Латвии в полуфинале турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

В финале Гергес сыграет с победительницей матча Коко Вандевеге (США) – Эшли Барти (Австралия).

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гергес (Германия, 7) – Севастова (Латвия, 5) – 6:3, 6:3