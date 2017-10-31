Гергес победила Рыбарикову в первом матче турнира в Чжухае

Немка Юлия Гергес обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в стартовом матче турнира "Элит Трофи" в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:5).
В группе "Азалия" на турнире также выступит представительница Франции Кристина Младенович.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Азалия"
Гергес (Германия, 7) – Рыбарикова (Словакия, 10) – 6:1, 7:6 (7:5)
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