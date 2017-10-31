Гергес победила Рыбарикову в первом матче турнира в Чжухае

Немка Юлия Гергес обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в стартовом матче турнира "Элит Трофи" в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

В группе "Азалия" на турнире также выступит представительница Франции Кристина Младенович.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Азалия"

Гергес (Германия, 7) – Рыбарикова (Словакия, 10) – 6:1, 7:6 (7:5)