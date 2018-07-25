Гергес не пустила Вихлянцеву в четвертьфинал Moscow River Cup

Немка Юлия Гергес вышла в четвертьфинал Moscow River Cup. В матче 2-го круга первая ракетка турнира победила россиянку Наталью Вихлянцеву. Соперницей Гергес станет сербка Ольга Данилович.
В другом матче сыграют россиянки Анастасия Потапова и Валентина Ивахненко. Остальные участницы четвертьфинала определятся позднее.
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Гергес (Германия, 1) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:2, 7:6 (7:2)
Дополнительная информация
Материалы других СМИ