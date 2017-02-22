17:59 | ТЕННИС — WTA

Гергес и Шафаржова вышли в четвертьфинал турнира в Будапеште

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Немецкая теннисистка Юлия Гергес во втором круге турнира в Будапеште обыграла Донну Векич из Хорватии - 6:2, 6:2. В еще одном поединке Люси Шафаржова из Чехии переиграла Си Сувэй из Тайваня - 6:2, 6:1.

В матче первого круга американка Ирина Фалькони одержала победу над чешкой Барборой Штефковой.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Фалькони (США) - Штефкова (Чехия, Q) - 4:6, 7:5, 6:4

Второй круг

Шафаржова (Чехия, 2) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:2, 6:1

Гергес (Германия, 3) - Векич (Хорватия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/budapest/2017/11/6/

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