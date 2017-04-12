Гергес и Кристина Плишкова вышли в 1/4 финала турнира в Биле

Юлия Гергес из Германии переиграла француженку Осеану Доден в матче второго круга турнира в Биле. В других встречах Кристина Плишкова одолела Донну Векич, а Карла Суарес Наварро взяла верх над Джулией Боузрап.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гергес (Германия, 7) - Доден (Франция) - 6:4, 6:3

Плишкова Кр. (Чехия) - Векич (Хорватия) - 6:1, 6:2

Первый круг

Суарес Наварро (Испания, 2, WC) - Боузрап (США) - 6:1, 6:2