Гергес и Цуренко - в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Немка Юлия Гергес победила Юлию Путинцеву из Казахстана во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В четвертьфинале Гергес сыграет с украинкой Лесей Цуренко, которая оказалась сильнее американки Коко Вандевеге.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гергес (Германия, 7) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3

Цуренко (Украина) – Вандевеге (США, 2) – 7:5, 1:6, 6:2