Гергес и Бушар пробились в третий круг турнира в Окленде

Немка Юлия Гергес вышла в третий круг турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго раунда она обыграла свою соотечественницу Мону Бартель - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В другом матче дня представительница Канады Эжени Бушар обыграла голландку Бибиан Схофс - 6:7(5:7), 6:4, 6:4.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эжени Бушар (Канада) - Бибиан Схофс (Голландия, Q) - 6:7(5:7), 6:4, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 2) - Мона Бартель (Германия) - 6:4, 6:4
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