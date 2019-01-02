14:06 | Теннис — WTA

Гергес и Бушар пробились в третий круг турнира в Окленде

Обсудить
0

Немка Юлия Гергес вышла в третий круг турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго раунда она обыграла свою соотечественницу Мону Бартель - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В другом матче дня представительница Канады Эжени Бушар обыграла голландку Бибиан Схофс - 6:7(5:7), 6:4, 6:4.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эжени Бушар (Канада) - Бибиан Схофс (Голландия, Q) - 6:7(5:7), 6:4, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 2) - Мона Бартель (Германия) - 6:4, 6:4

Все о теннисе – здесь.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2019/11/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ