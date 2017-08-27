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00:57 | ТЕННИС — WTA

Гаврилова завоевала первый титул WTA в карьере, обыграв Цибулкову в Нью-Хейвене

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в фиале турнира WTA в Нью-Хейвене обыграла Доминику Цибулкову из Словакии - 4:6, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 47 минут.

Напомним, до 2015 года Гаврилова представляла Россию. Для спортсменки этот финал был третьим на турнирах WTA. Ранее она потерпела два поражения - на Кубке Кремля в 2016 году и на турнире в Страсбурге в мае этого года.

Нью-Хейвен (США) 

Турнир WTA Connecticut Open 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Гаврилова (Австралия) - Цибулкова (Словакия, 2) - 4:6, 6:3, 6:4

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