Гаврилова вышла в финал турнира в Гонконге

Австралийка Дарья Гаврилова в полуфинале турнира в Гонконге обыграла представительницу США Дженнифер Брэйди. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 23 минуты, завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу 7-й ракетки соревнований.
В решающем матче Гаврилова встретится с победительницей пары Ван Цян - Анастасия Павлюченкова.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гаврилова (Австралия, 7) - Брэди (США) - 6:0, 7:5
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