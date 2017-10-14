Гаврилова вышла в финал турнира в Гонконге

Австралийка Дарья Гаврилова в полуфинале турнира в Гонконге обыграла представительницу США Дженнифер Брэйди. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 23 минуты, завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу 7-й ракетки соревнований.

В решающем матче Гаврилова встретится с победительницей пары Ван Цян - Анастасия Павлюченкова.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаврилова (Австралия, 7) - Брэди (США) - 6:0, 7:5