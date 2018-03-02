Гаврилова - в полуфинале турнира в Акапулько, Младенович и Стивенс выбыли

Австралийка Дарья Гаврилова пробилась в полуфинал турнира в Акапулько, обыграв Веронику Сепеде Ройг из Парагвая. Ее следующей соперницей будет украинка Леся Цуренко, которая победила вторую сеяную француженку Кристину Младенович.

Первая сеяная американка Слоан Стивенс проиграла швейцарке Штефани Фегеле.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Леся Цуренко (Украина, 7) – Кристина Младенович (Франция, 2) – 6:2, 6:2

Штефани Фегеле (Швейцария) – Слоан Стивенс (США, 1) – 6:4, 5:7, 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия, 3, WC) – Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:4, 4:6, 6:2