Гаврилова успешно преодолела барьер второго круга в Индиан-Уэллсе

Австралийка Дарья Гаврилова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:3), 6:2 она победила бельгийку Янину Викмайер. Отметим, что Гаврилова шесть раз взяла чужую подачу и четырежды отдала свою. Ее соперницей в третьем круге станет Каролин Гарсия или Дженнифер Брэйди.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Гаврилова (Австралия) – Янина Викмайер (Бельгия) – 7:6 (7:3), 6:2.
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