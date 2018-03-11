03:14 | Теннис — WTA

Гаврилова успешно преодолела барьер второго круга в Индиан-Уэллсе


Австралийка Дарья Гаврилова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:3), 6:2 она победила бельгийку Янину Викмайер. Отметим, что Гаврилова шесть раз взяла чужую подачу и четырежды отдала свою. Ее соперницей в третьем круге станет Каролин Гарсия или Дженнифер Брэйди

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Дарья Гаврилова (Австралия) – Янина Викмайер (Бельгия) – 7:6 (7:3), 6:2. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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