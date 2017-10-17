23:57 | Теннис — WTA

Гаврилова победила Кристину Плишкову, определились все участницы 2-го круга "ВТБ Кубка Кремля"


Представительница Австралии Дарья Гаврилова победила чешку Кристину Плишкову в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Во втором круге она сыграет с Верой Лапко из Белоруссии.

Таким образом, определились все участницы второго круга. Из 16 теннисисток трое представляют Россию. Дарья Касаткина сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, а Наталья Вихлянцева и Елена Веснина проведут очный поединок. 

Москва

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Гаврилова (Австралия, 6) - Плишкова Кр. (Чехия) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/11/6/

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