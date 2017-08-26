Гаврилова обыграла Радванску и вышла в финал турнира в Нью-Хейвене

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в полуфинале турнира WTA в Нью-Хейвене обыграла полячку Агнешку Радванску, которая была первым номером посева. Поединок продлился 1 час 35 минут и завершился в двух сетах - 6:4, 6:4. В финале она встретится с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.

Напомним, до 2015 года Гаврилова представляла Россию. Для спортсменки этот финал будет третьим на турнирах WTA. Ранее она потерпела два поражения - на Кубке Кремля в 2016 году и на турнире в Страсбурге в мае этого года.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаврилова (Австралия) - Радванска (Польша, 1) - 6:4, 6:4