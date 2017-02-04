Гаврилова и Младенович уступили Юрак и Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Пара теннисисток Дарья Юрак и Ксения Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy обыграли дуэт Дарья Гаврилова и Кристина Младенович - 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. В финале Юрак и Кнолл встретятся с Еленой Остапенко и Алисией Росольской.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Юрак/Кнолл (Хорватия/Швейцария, 2) - Гаврилова/Младенович (Австралия/Франция, 3) - 6:3, 6:4
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/