Гаврилова и Младенович уступили Юрак и Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Пара теннисисток Дарья Юрак и Ксения Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy обыграли дуэт Дарья Гаврилова и Кристина Младенович - 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. В финале Юрак и Кнолл встретятся с Еленой Остапенко и Алисией Росольской.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Юрак/Кнолл (Хорватия/Швейцария, 2) - Гаврилова/Младенович (Австралия/Франция, 3) - 6:3, 6:4