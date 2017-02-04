21:54 | ТЕННИС — WTA

Гаврилова и Младенович уступили Юрак и Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

0
0
0

Пара теннисисток Дарья Юрак и Ксения Кнолл в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy обыграли дуэт Дарья Гаврилова и Кристина Младенович - 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. В финале Юрак и Кнолл встретятся с Еленой Остапенко и Алисией Росольской.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Юрак/Кнолл (Хорватия/Швейцария, 2) - Гаврилова/Младенович (Австралия/Франция, 3) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ