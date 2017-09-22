Гаврилова и Касаткина вышли в финал турнира в Токио в парном разряде

Австралийка Дарья Гаврилова и россиянка Дарья Касаткина обыграли дуэт Макото Ниномия (Япония) и Ренату Ворачову (Чехия) в полуфинале турнира в Токио в парном разряде - 6:2, 3:6, 10:7.
Соперницами Гавриловой и Касаткиной в финале станут словенка Андрея Клепач и испанка Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - Ниномия/Ворачова (Япония/Чехия) - 6:2, 3:6, 10:7
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