Гаврилова и Касаткина вышли в финал турнира в Токио в парном разряде

Австралийка Дарья Гаврилова и россиянка Дарья Касаткина обыграли дуэт Макото Ниномия (Япония) и Ренату Ворачову (Чехия) в полуфинале турнира в Токио в парном разряде - 6:2, 3:6, 10:7.

Соперницами Гавриловой и Касаткиной в финале станут словенка Андрея Клепач и испанка Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - Ниномия/Ворачова (Япония/Чехия) - 6:2, 3:6, 10:7