Гаврилова, Цуренко и Бегу вышли во второй круг турнира в Акапулько

Австралийка Дарья Гаврилова победила американку Мэдисон Бренгл в первом круге турнира в Акапулько. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Украинка Леся Цуренко обыграла американку Лорен Дэвис и во втором круге сыграет с австралийкой Ариной Родионовой.

В других встречах Вероника Сепеде Ройг одержала победу над Белиндой Бенчич, Ирина-Камелия Бегу оказалась сильнее Кристины Макхэйл, а Моника Пуиг – Даяны Ястремской.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Гаврилова (Австралия, 3, WC) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 6:3, 6:3

Арина Родионова (Австралия) – Катерина Козлова (Украина) – 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

Леся Цуренко (Украина, 7) – Лорен Дэвис (США) – 6:4, 6:1

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 7:6 (7:1), 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 5) – Кристина Макхэйл (США) – 3:6, 6:2, 6:4

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Даяна Ястремская (Украина, Q) – 2:6, 6:4, 5:0 отказ 2-го игрока