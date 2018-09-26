Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, обыграв немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 час 8 минут.



За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарева​ (Россия) – Фанни Штолляр (Венгрия).

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Татьяна Мария (Германия, 5) – 6:2, 3:6, 7:6 (7:2)