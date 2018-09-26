Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, обыграв немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 час 8 минут.
За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарева (Россия) – Фанни Штолляр (Венгрия).
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Татьяна Мария (Германия, 5) – 6:2, 3:6, 7:6 (7:2)