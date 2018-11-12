Гаспарян вошла в топ-100 рейтинга WTA, Александрова поднялась на 22 позиции

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вошла в первую сотню обновленного рейтинга WTA. Она поднялась на 92-е место. С 93-го на 71-е поднялась и Екатерина Александрова, которая выиграла турнир в Лиможе. Также значительно улучшила позицию Евгения Родина, ставшая 74-й.

Рейтинг WTA от 12 ноября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465

9 (9). Кики Бертенс (Голландия) – 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415…

29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602...

43 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…

57 (59). Екатерина Макарова (Россия) – 972…

71 (93). Екатерина Александрова (Россия) – 803...

74 (88). Евгения Родина (Россия) – 779...

92 (105). Маргариа Гаспарян (Россия) – 666…

93 (94). Анастасия Потапова (Россия) – 656...

97 (98). Анна Блинкова (Россия) – 639.