Гаспарян поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Первая сотня осталась неизменной. Лучшая среди россиянок - Светлана Кузнецова, занимающая 9-е место.

Еще одна россиянка Маргарита Гаспарян приблизилась к топ-100 и теперь занимает 117-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 12 декабря

1 (1*). Кербер (Германия) - 9080 очков

2 (2). С. Уильямс (США) - 7050

3 (3). Радванска (Польша) - 5600

4 (4). Халеп (Румыния) - 5228

5 (5). Цибулкова (Словакия) - 4875

6 (6). Плишкова (Чехия) - 4600

7 (7). Мугуруса (Испания) - 4236

8 (8). Кис (США) - 4137

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4115

10 (10). Конта (Великобритания) - 3640...

16 (16). ВЕСНИНА (Россия) - 2252...

26 (26). КАСАТКИНА (Россия) - 1630

27 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620...

30 (30). МАКАРОВА (Россия) - 1530...

86 (86). РОДИНА (Россия) - 756...

93 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 688...

109 (109). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 596...

117 (118). ГАСПАРЯН (Россия) – 505...

140 (140). КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 424.

* - положение в предыдущем рейтинге