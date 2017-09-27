Гарсия стала соперницей Макаровой в четвертьфинале турнира в Ухане

Француженка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:3, 7:5.
В четвертьфинале Гарсия встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:4.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Гарсия К. (Франция) - Цибулкова (Словакия, 7) - 6:3, 7:5
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