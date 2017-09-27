Гарсия стала соперницей Макаровой в четвертьфинале турнира в Ухане

Француженка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:3, 7:5.

В четвертьфинале Гарсия встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:4.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Гарсия К. (Франция) - Цибулкова (Словакия, 7) - 6:3, 7:5