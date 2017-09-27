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17:51 | Теннис — WTA

Гарсия стала соперницей Макаровой в четвертьфинале турнира в Ухане


Француженка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:3, 7:5.

В четвертьфинале Гарсия встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:4.

Ухань (Китай) 

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open 

Призовой фонд 2 365 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Гарсия К. (Франция) - Цибулкова (Словакия, 7) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2017/

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