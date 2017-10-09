Гарсия попросила wild card на Кубок Кремля

Французская теннисистка Каролин Гарсия попросила wild card у организаторов Кубка Кремля, сообщает WTA Insider. При этом она снялась с турнира в Тяньцзине из-за того, что ее беспокоит травма ноги. Ее место в сетке турнира заняла Ирина Камелия Бегу, которая сыграет с россиянкой Марией Шараповой.
Напомним, что Гарсия за последние две недели выиграла турниры в Ухане и Пекине. В обновленном рейтинге WTA она поднялась на 9-е место.
Кубок Кремля пройдет с 14 по 21 октября.
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Бней Иегуда
andyk82 А надо ли давать? -------------------- Никто и спрашивать не будет. По правилам WTA предоставить обязаны!
09:40
Бней Иегуда
Кузнецова как не пыжься, а всё-равно в пролёте.)) Каро снялась ожидаемо, 3-й турнир подряд было бы слишком.) Да и задача практически решена, Кубок Кремля скорее для подстраховки, если Конта не приедет, то и Гарсия играть не будет, сольётся по-быстрому, чтобы подготовиться к Сингапуру.)
09:39
andyk82
А надо ли давать? Кузнецовой оочччень надо попыжиться, чтобы попасть на женский ЧМ
09:29