Гарсия попросила wild card на Кубок Кремля

Французская теннисистка Каролин Гарсия попросила wild card у организаторов Кубка Кремля, сообщает WTA Insider. При этом она снялась с турнира в Тяньцзине из-за того, что ее беспокоит травма ноги. Ее место в сетке турнира заняла Ирина Камелия Бегу, которая сыграет с россиянкой Марией Шараповой.

Напомним, что Гарсия за последние две недели выиграла турниры в Ухане и Пекине. В обновленном рейтинге WTA она поднялась на 9-е место.

Кубок Кремля пройдет с 14 по 21 октября.