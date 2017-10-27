Гарсия переиграла Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре

Француженка Каролин Гарсия переиграла в трех сетах датчанку Каролину Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

Отметим, что судьба Гарсии на турнире зависит от матча Симона Халеп - Элина Свитолина. Француженка выйдет из Красной группы в случае победы украинской теннисистки. Возняцки уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Гарсия (Франция, 8) - Возняцки (Дания, 6) - 0:6, 6:3, 7:5