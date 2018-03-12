Гарсия и Возняцки победили Гаврилову и Соснович в Индиан-Уэллсе

Француженка Каролин Гарсия, "посеянная" под седьмым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову на турнире в Индиан-Уэллсе. В другом матче вторая ракетка турнира Каролин Возняцки взяла верх над белоруской Александрой Соснович.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Гарсия (Франция, 7) - Дарья Гаврилова (Австралия, 26) - 7:5, 6:4
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:4, 2:6, 6:3
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