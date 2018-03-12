23:31 12 марта | Теннис — WTA

Гарсия и Возняцки победили Гаврилову и Соснович в Индиан-Уэллсе


Француженка Каролин Гарсия, "посеянная" под седьмым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову на турнире в Индиан-Уэллсе. В другом матче вторая ракетка турнира Каролин Возняцки взяла верх над белоруской Александрой Соснович.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Дарья Гаврилова (Австралия, 26) - 7:5, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:4, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!