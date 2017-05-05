Гарбинье Мугуруса: "Шарапова понесла свое наказание и имеет право на второй шанс"

Испанка Гарбинье Мугуруса отметила, что Мария Шарапова понесла наказание и имеет право выступать на крупнейших турнирах. По ее словам, россиянка – звезда первой величины и очень сложный соперник. Напомним, ранее организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили Шараповой wild card, что вызвало недовольство у некоторых игроков.

– Думаю, что Шарапова понесла свое наказание и имеет право на второй шанс, что и обозначено в правилах, – цитирует Мугурусу AS. – Это одна из лучших теннисисток. Одна из самых сложных соперниц, с которой я сталкивалась. Она – звезда, поэтому организаторы турниров и хотят видеть ее у себя. Это игрок высочайшего уровня.