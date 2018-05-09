Гарбинье Мугуруса: "Матч с Векич не был похож на игру второго круга"

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса отметила, что матч второго круга турнира в Мадриде против хорватской спортсменки Донны Векич (2:6, 6:4, 6:1) был очень сложным. Теннисистка добавила, что гордится своей выдержкой в поединке.

– Я чувствовала, что соперница играет очень хорошо, – цитирует официальный сайт WTA Мугурусу. – Этот матч не был похож на игру второго круга. Передо мной была практически теннисистка из топ-10 – так здорово она играла У нее все получалось. Я старалась сохранять выдержку. Горжусь тем, что я была спокойна и смогла реализовать свои шансы во втором и третьем сетах. Я чувствовала, что все время была близка, но никак не могла выйти вперед в счете. Я решила, что буду продолжать играть так же и в один момент ситуация изменится. Так и произошло. Это придало мне уверенности перед третьим сетом.

Приятно впервые выйти в третий круг в Мадриде. Это всегда непросто, но я нашла путь к победе. У меня была мотивация, и я избегала негативных мыслей. Я хотела использовать свой шанс пробиться в третий круг.

В третьем круге турнира в Мадриде Мугуруса встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.