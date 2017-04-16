Франческа Скьявоне: "Давно я не завоевывала титулов"

36-летняя Франческа Скьявоне, которая до этой недели в сезоне-2017 не одержала ни одной победы в основных сетках, выиграла грунтовый турнир в Боготе. Это позволит ей расположиться в мировом рейтинге на подступах к Top-100 и значительно повысить свои шансы на попадание в основную сетку Roland Garros напрямую. В субботнем финале итальянка переиграла Лару Арруабаррену (6:4, 7:5). Эта победа стала стала для Скьявоне 600-й в профессиональном теннисе, а титул – восьмым.

"Я счастлива и очень эмоциональна, – сказала итальянка в интервью у корта. – Сегодняшний матч был полной катастрофой, но выиграть его было чрезвычайно важно. Лара здорово прибавила, но, кажется, она надорвала мышцу и не могла бегать в полную силу. Но все равно я благодарю Бога за то, что смогла выиграть три последних гейма".

"Сейчас я вспоминаю свою победу на Roland Garros, – добавила экс-четвертая ракетка мира позже на пресс-конференции. – Я всегда хорошо играла на грунте. Я очень давно не завоевывала титулов и рада, что смогла сделать это снова. В Боготе я провела прекрасный турнир. И очень довольна тем, что смогла показать свою игру".