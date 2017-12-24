Фото: Ангелик Кербер нарядила рождественскую елку

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер поздравила болельщиков с католическим Рождеством. Экс-первая ракетка мира опубликовала фото со своей рождественской елкой и написала: "Счастливого Рождества. В это время года ты снова чувствуешь себя ребенком. Я надеюсь, все успешно проведут праздники с близкими".