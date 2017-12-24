21:10 24 декабря | Теннис — WTA

Фото: Ангелик Кербер нарядила рождественскую елку

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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер поздравила болельщиков с католическим Рождеством. Экс-первая ракетка мира опубликовала фото со своей рождественской елкой и написала: "Счастливого Рождества. В это время года ты снова чувствуешь себя ребенком. Я надеюсь, все успешно проведут праздники с близкими".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

у ёлки Шараповой пока в восемь раз больше лайков.

21:38 24 декабря

Besedin Dmitry

SpaMan,потому что вы не Ангелик Кербер!

21:27 24 декабря

SpaMan

Я тоже нарядил елку! Почему моей елки нет на страницах СЭ???

21:14 24 декабря