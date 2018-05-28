Флипкенс стала соперницей Касаткиной по второму кругу Roland Garros

Бельгийка Кирстен Флипкенс в матче первого круга Roland Garros победила немку Татьяну Марию со счетом 7:6 (7:1), 6:4. Флипкенс стала соперницей россиянки Дарьи Касаткиной по второму кругу турнира.



Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Татьяна Мария (Германия) - 7:6 (7:1), 6:4



Каролин Возняцки (Дания, 2) - Дэниэлл Роуз Коллинз (США) - 7:6 (7:2), 6:1



Андреа Петкович (Германия) - Кристина Младенович (Франция, 29) - 7:6 (12:10), 6:2