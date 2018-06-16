Флипкенс обыграла Кузьмову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс обыграла словачку Викторию Кузьмову (7:5, 6:7 (7:9), 6:4) в полуфинале турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). Игра продолжалась два часа и 21 минуту.

В финале бельгийка сыграет с сербкой Александрой Крунич.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:5, 6:7 (7:9), 6:4