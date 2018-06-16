Флипкенс обыграла Кузьмову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс обыграла словачку Викторию Кузьмову (7:5, 6:7 (7:9), 6:4) в полуфинале турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). Игра продолжалась два часа и 21 минуту.
В финале бельгийка сыграет с сербкой Александрой Крунич.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:5, 6:7 (7:9), 6:4
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