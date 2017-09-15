Фетт и Като встретятся в полуфинале турнира в Токио

Японка Мию Като обыграла сербку Александру Крунич в четвертьфинале турнира в Токио – 6:1, 6:3. В следующем круге она сыграет с хорваткой Яной Фетт, которая победила китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
Во втором полуфинале турнира встретятся американка Кристина Макхэйл и Зарина Дияс из Казахстана.
Токио (Япония)
Турнир WTA Japan Women's Open Tennis
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Като (Япония, Q) – Крунич (Сербия) – 6:1, 6:3
Фетт (Хорватия, Q) – Ван Цян (Китай) – 6:3, 4:6, 6:3
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