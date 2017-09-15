Фетт и Като встретятся в полуфинале турнира в Токио

Японка Мию Като обыграла сербку Александру Крунич в четвертьфинале турнира в Токио – 6:1, 6:3. В следующем круге она сыграет с хорваткой Яной Фетт, которая победила китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Во втором полуфинале турнира встретятся американка Кристина Макхэйл и Зарина Дияс из Казахстана.

Токио (Япония)

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Като (Япония, Q) – Крунич (Сербия) – 6:1, 6:3

Фетт (Хорватия, Q) – Ван Цян (Китай) – 6:3, 4:6, 6:3