Фегеле в финале турнира в Акапулько встретится с Цуренко

Швейцарская теннисистка Штефани Фегеле обыграла Ребекку Петерсон из Швеции в полуфинале турнира в Акапулько. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 47 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

В финале Фегеле встреится с украинкой Лесей Цуренко, которая ранее победила Дарью Гаврилову из Австралии (6:2, 6:4).

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Штефани Фегеле (Швейцария) - Ребекка Петерсон (Швеция, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)