Эжени Бушар: "В матче с Шараповой было много всего помимо тенниса"

Канадка Эжени Бушар после победы над россиянкой Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде отметила, что перед матчем многие ее поддерживали. Ранее канадка заявила, что российской теннисистке не стоило возвращаться на корт, так как она является обманщицей. Турнир в Мадриде стал вторым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

- Разумеется у меня была определенная мотивация, - цитирует Firstpost Бушар. - Я была очень вдохновлена перед матчем с Шараповой, потому что получила поддержку от игроков, с которыми обычно даже не общаюсь. Они просто болели за меня. Поэтому я хотела победить не только для себя, но и для всех этих людей. Я чувствовала огромную поддержку. Очевидно, что в этом матче было много всего помимо тенниса. Тем не менее как только я вышла на площадку, то просто думала об игре. Мы обе думали лишь о теннисе и просто боролись за победу от всего сердца.