Эжени Бушар: "Большинство разделяет мое мнение о Шараповой, но просто боится сказать"

Канадская теннисистка Эжени Бушар после победы над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде отметила, что не поменяла своего мнения о россиянке. Ранее канадка заявила, что Шараповой нельзя было позволять вернуться на корт, так как она является обманщицей. Турнир в Мадриде стал вторым для россяинки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

- Перед матчем ко мне подходили многие теннисисты и желали удачи, - приводит Record слова Бушар. - Эта победа для них. Нисколько не поменяла мнение о Шараповой. Большинство игроков его разделяет. Просто они боятся что-либо сказать.