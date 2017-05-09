Эжени Бушар: "Большинство разделяет мое мнение о Шараповой, но просто боится сказать"

Канадская теннисистка Эжени Бушар после победы над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде отметила, что не поменяла своего мнения о россиянке. Ранее канадка заявила, что Шараповой нельзя было позволять вернуться на корт, так как она является обманщицей. Турнир в Мадриде стал вторым для россяинки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
- Перед матчем ко мне подходили многие теннисисты и желали удачи, - приводит Record слова Бушар. - Эта победа для них. Нисколько не поменяла мнение о Шараповой. Большинство игроков его разделяет. Просто они боятся что-либо сказать.
spetrov
Перед нами очевидная очередная жертва западной пропаганды. Поскольку Шарапова допинг не принимала, она никого не обманывала. Но тем не менее нам повезло. Мы видим всю политику собственными глазами и в состоянии составить свое собственное мнение.
01:32
shu111
ух ты) как некрасиво-то
01:27