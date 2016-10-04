17:16 | ТЕННИС — WTA

Евгений Кафельников: "Для Шараповой сокращение дисквалификации – большой успех"

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Вице-президент ФТР Евгений Кафельников подчеркнул, что вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) стал для Марии Шараповой большим успехом. Согласно вердикту, дисквалификация Шараповой по линии Международной федерации тенниса (ITF) за применение мельдония сокращена с двух лет до 15 месяцев и закончится 26 апреля 2017-го, через неделю после 30-летия экс-первой ракетки мира.

– Раз CAS принял такое решение, значит, для этого были основания, – приводит "Р-Спорт" слова Кафельникова. – Наверное, для самой Шараповой и для ее болельщиков это большой успех, что срок сократили с двух лет до 15 месяцев. Это означает с большой вероятностью, что "Ролан Гаррос" будет ее первым турниром Большого шлема после возвращения.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161004/1110325925.html

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