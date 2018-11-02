"Если хотели, чтобы я вылетела, то это была хорошая работа". Касаткина возмущена графиком WTA Elite Trophy

Российская теннисистка Дарья Касаткина возмутилась расписанием WTA Elite Trophy. Теннисистка в группе выиграла у китаянки Ван Цян (6:1, 2:6 и 7:5), после чего проиграла американки Мэдисон Кис (2:6, 4:6) и лишилась шансов на выход в плей-офф еще до очного матча ее соперниц.

- Если они хотели, чтобы я вылетела из турнира, они сделали хорошую работу, - цитирует tennisworldusa.org Касаткину. - Менее чем за 24 часа я провела два матча. Соперницы играют только в пятницу, а я должна была играть два матча менее чем за 24 часа.

Мне нечего сказать, нечего сделать. Я боролась, сделала все, я имею в виду все, на что была способна.