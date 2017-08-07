11:35 | ТЕННИС — WTA

Эррани провалила допинг-тест в начале года

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Итальянка Сара Эррани провалила допинг-тест, утверждает Corriere dello Sport. По данным источника, в начале 2017 года спортсменка сдала положительный тест на аримидекс, который является стимулятором и метаболическим гормоном.

По данным источника, Федерация тенниса Италии решила поддержать одного из своих лидеров и наняла юристов и врачей для защиты спортсменки. Аримидекс является запрещенным веществом, которое применяется при лечении некоторых заболеваний и допустим к применению при наличии терапевтического исключения, которого у Эррани не было. Ожидается, что итальянка осветит всю эту историю на специальной пресс-конференции.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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staerswimmer23

Кто это?

12:48

tryam

да норм все просто они ТИС потеряли

12:37

rusfed 2.0

Щас все правдолюбки во главе с Чмокой и Лучич-Барони объявят Сарочке бойкот

12:24

shpasic

ахаха, это пять!))

12:20

Contr

Да, через поцелуй передался, точно говорю.

12:19