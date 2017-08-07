Эррани провалила допинг-тест в начале года

Итальянка Сара Эррани провалила допинг-тест, утверждает Corriere dello Sport. По данным источника, в начале 2017 года спортсменка сдала положительный тест на аримидекс, который является стимулятором и метаболическим гормоном.
По данным источника, Федерация тенниса Италии решила поддержать одного из своих лидеров и наняла юристов и врачей для защиты спортсменки. Аримидекс является запрещенным веществом, которое применяется при лечении некоторых заболеваний и допустим к применению при наличии терапевтического исключения, которого у Эррани не было. Ожидается, что итальянка осветит всю эту историю на специальной пресс-конференции.
staerswimmer23
Кто это?
12:48
tryam
да норм все просто они ТИС потеряли
12:37
rusfed 2.0
Щас все правдолюбки во главе с Чмокой и Лучич-Барони объявят Сарочке бойкот
12:24
shpasic
ахаха, это пять!))
12:20
Contr
Да, через поцелуй передался, точно говорю.
12:19