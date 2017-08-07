Эррани дисквалифицирована на два месяца за допинг

Официальный сайт Международной теннисной федерации сообщает о дисквалификации итальянки Сары Эррани за употребление допинга. Спортсменка будет отбывать наказание на протяжении двух месяцев.
В начале 2017 года спортсменка сдала положительный тест на аримидекс, который является стимулятором и метаболическим гормоном. 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил по статье 2.1 – наличие запрещенной субстанции в пробе игрока.
Сара Эррани является пятикратной победительницей турниров "Большого шлема" в парном разряде (в дуэте с Робертой Винчи). Кроме того, она трижды выигрывала со сборной Италии Кубок Федерации. В одиночном разряде главным достижением итальянки (помимо 9 титулов на турнирах WTA) является выход в финал Roland Garros-2012, где она уступила Марии Шараповой. По иронии судьбы, и Шарапова, и Эррани в итоге столкнулись с одинаковыми проблемами. По большому счету мы имеем дело с самым серьезным допинговым скандалом в женском теннисе со времен знаменитой мельдониевой пресс-конференции Шараповой.
rusfed 2.0
Поэтому, кстати, я никогда не сомневался, что Братья Уильямс жрут, и им за это ничего не будет
18:54
rusfed 2.0
С другой стороны, вся эта шумиха от второго эшелона типа Лучич-Барон etc. лицемерна и смешна )
18:53
rusfed 2.0
Ну тут надо иметь в виду, что в теннисе всегда сквозь пальцы на допинг смотрели. Всегда наказывали символически, на пару-тройку месяцев, а Кузнецова (к слову, русская, то есть не надо тут искать антирусские заговоры) однажды вообще избежала какой-либо дисквалификации. Случай с Шараповой - исключение. Шарапова пала жертвой общественного резонанса в вопросе росдопинга. Наверняка ВАДА кулуарно надавила на теннисных боссов. А если бы не предыстория проекта Мутко, Маша бы тоже двумя месяцами обошлась
18:52
rusfed 2.0
Ха
18:45
tryam
Уже прозвучало, что ее надо дисквалифицировать на 2-4 года за нарушение отбытия дисквалификации, "Слушания состоялись 19 июля. По решению независимого трибунала срок дисквалификации Эррани составил 2 месяца, начиная с 3 августа. Её результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы" 4 августа, т.е. на следующий день после начало дисквалификация она сыграла матч в Вашингтоне. :)
18:27
shpasic
ахахаха!))) а что не на две минуты?))
18:24