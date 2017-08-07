Эррани дисквалифицирована на два месяца за допинг

Официальный сайт Международной теннисной федерации сообщает о дисквалификации итальянки Сары Эррани за употребление допинга. Спортсменка будет отбывать наказание на протяжении двух месяцев.

В начале 2017 года спортсменка сдала положительный тест на аримидекс, который является стимулятором и метаболическим гормоном. 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил по статье 2.1 – наличие запрещенной субстанции в пробе игрока.

Сара Эррани является пятикратной победительницей турниров "Большого шлема" в парном разряде (в дуэте с Робертой Винчи). Кроме того, она трижды выигрывала со сборной Италии Кубок Федерации. В одиночном разряде главным достижением итальянки (помимо 9 титулов на турнирах WTA) является выход в финал Roland Garros-2012, где она уступила Марии Шараповой. По иронии судьбы, и Шарапова, и Эррани в итоге столкнулись с одинаковыми проблемами. По большому счету мы имеем дело с самым серьезным допинговым скандалом в женском теннисе со времен знаменитой мельдониевой пресс-конференции Шараповой.