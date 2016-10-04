19:34 | ТЕННИС — WTA

Энди Маррэй: "ВАДА совершило ошибку с мельдонием"

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Вторая ракетка мира Энди Маррэй заявил, что с пониманием относится к решению CAS сократить дисквалификацию Марии Шараповой. Суд уменьшил наказание россиянки с за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Теперь она сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Можно понять, почему дисквалификация Шараповой была сокращена, – цитирует Yahoo! Sports Маррэя. – Это непростая ситуация. На мой взгляд, ВАДА совершило очевидную ошибку с этим веществом, мельдонием. Слишком многих спортсменов пришлось оправдать, ведь агентство не знало, как долго оно выводится из организма.

 

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Антимайдан ___________ Зря квартиру Фомочкину подарили. Ты больше заслужил.

20:09

Антимайдан

Какая ошибка? ВАДА всё делала совершенно сознательно, отрабатывая антироссийский политический заказ, а не "по ошибке". И своих целей - дать повод как можно громче кричать гадости о России - организаторы этой кампании добились.

19:51

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