Энди Маррэй: "ВАДА совершило ошибку с мельдонием"

Вторая ракетка мира Энди Маррэй заявил, что с пониманием относится к решению CAS сократить дисквалификацию Марии Шараповой. Суд уменьшил наказание россиянки с за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Теперь она сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Можно понять, почему дисквалификация Шараповой была сокращена, – цитирует Yahoo! Sports Маррэя. – Это непростая ситуация. На мой взгляд, ВАДА совершило очевидную ошибку с этим веществом, мельдонием. Слишком многих спортсменов пришлось оправдать, ведь агентство не знало, как долго оно выводится из организма.